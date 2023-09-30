Джунтоли: «Челси» обращался за Влаховичем, но предложение нас не устроило»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли признался, что туринский клуб летом мог продать своего нападающего Душана Влаховича. Напомним, главным претендентом на серба был лондонский «Челси».

«Мы получили устное предложение от «Челси» по трансферу Влаховича. Нас оно не устроило, так как не было большим. Мы были готовы отпустить Душана в случае поступления хорошего предложения, но «Челси» не улучшал свои условия трансфера. Даже в рамках обмена на Ромелу Лукаку», – цитирует Джунтоли журналист Фабрицио Романо.

Влахович в этом сезоне забил 4 гола в чемпионате Италии. Также на счету нападающего одна результативная передача в турнире.