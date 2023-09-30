Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мартинес может остаться вне игры до декабря

30 Сентября 2023 • 13:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
1 1.60 X 4.20 2 5.70
Через 2 ч. 26 мин.

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес может пропустить внушительный срок. По информации от Sky Sports, аргентинцу может потребоваться операция. Если футболисту придётся лечь под нож, он может остаться вне игры вплоть до декабря.

Напомним, Мартинес пропустил последние два матча «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Аргентинцу сейчас может потребоваться операция, ведь иначе он рискует получать рецидивы.

Мартинес выступает за манкунианцев с лета 2022 года, когда перешёл из амстердамского «Аякса». В этой команде Лисандро также выступал под руководством Эрика тен Хага.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
3 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон Брайтон
0
0
2.60 3.95 2.60
Видео
30.09.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
6.00 4.90 1.52
Видео
30.09.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Лутон Таун Лутон Таун
1.71 3.70 5.60
Видео
30.09.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Бёрнли Бёрнли
1.36 5.00 10.00
Видео
30.09.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.54 4.50 6.20
Видео
30.09.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.51 0.00 0.00
Видео
30.09.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Арсенал Арсенал
6.40 0.00 0.00
Видео
30.09.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
2.90 4.20 2.24
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
14:15 · Англия. Премьер-лига
​Салиба: «Если бы не моя травма, «Арсенал» мог бы стать чемпионом»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Джунтоли: «Челси» обращался за Влаховичем, но предложение нас не устроило»
13:21 · Англия. Премьер-лига
Мартинес может остаться вне игры до декабря
11:52 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мудрик пытается быть более открытым»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Если Кукурелья будет заслуживать играть, он получит свой шанс»
10:29 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о возможной дисквалификации Джеймса
10:22 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов побороться за Тони с другими топ-клубами АПЛ
09:16 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» интересуется форвардом, которого хочет «Барселона»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Манчестер Сити» может стать лучшей командой в истории АПЛ» 2
08:39 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу поделился мнением о Клоппе
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в «Интере» 1
03:12 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» звезду чемпионата Бразилии слухи
02:47 · Англия. Премьер-лига
Аке: «У «Манчестер Сити» никогда не было большого состава»
02:36 · Англия. Премьер-лига
Далот: Люди всегда хотят говорить о «Манчестер Юнайтед»
02:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – об успехах «Жироны»: «Команда показывает очень привлекательный футбол»
Все новости
Рекомендуем