Мартинес может остаться вне игры до декабря

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес может пропустить внушительный срок. По информации от Sky Sports, аргентинцу может потребоваться операция. Если футболисту придётся лечь под нож, он может остаться вне игры вплоть до декабря.

Напомним, Мартинес пропустил последние два матча «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Аргентинцу сейчас может потребоваться операция, ведь иначе он рискует получать рецидивы.

Мартинес выступает за манкунианцев с лета 2022 года, когда перешёл из амстердамского «Аякса». В этой команде Лисандро также выступал под руководством Эрика тен Хага.