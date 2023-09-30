«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В седьмом туре чемпионата Англии по футболу встречаются «МЮ» и «Кристал Пэлас».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Доступ после регистрации
Протокол игры
|25'Андерсен Йоаким (0:1)
Онана Андре•Далот Диогу•Варан Рафаэль•Линделоф Виктор•Амрабат Софьян•Каземиро Карлос• 10'Маунт Мэйсон•Пельистри Факундо•Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Хёйлунн Расмус
30 сентября. Стадион "Олд Траффорд".
Бан пользователя