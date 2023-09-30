Почеттино: «Мудрик пытается быть более открытым»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал понять, что Михаил Мудрик прикладывает большие усилия для того, чтобы заиграть на «Стэмфорд Бридж». Напомним, в этом сезоне украинец не отметился ни одним результативным действием в Английской премьер-лиге.

«Мудрик пытается быть более открытым. Он хочет быть больше вовлечён в игру. Я бы отнёс его в категорию уникальных футболистов. Михаил прикладывает огромные условия для того, чтобы интегрировать себя и лучше понимать командную игру», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Мудрик перешёл в «Челси» в январе из донецкого «Шахтёра» за 70 миллионов евро.