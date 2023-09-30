Полузащитник сборной Англии Фил Фоден, выступающий на клубном уровне за «Манчестер Сити», по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Реала». Об этом рапортует Todofichajes.

«Королевский» клуб планирует начать переговоры с «горожанами» по трансферу Фодена в ближайшее время. Сумма потенциального трансфера Фила может составить порядка 110 миллионов евро.

Фоден сыграл шесть матчей в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. 23-летний полузащитник провел шесть матчей, записав на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Контракт хавбека рассчитан до лета 2027 года.

«Реал» хочет купить звезду «Манчестер Сити» - цена 110 миллионов евро