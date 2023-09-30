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Почеттино: «Если Кукурелья будет заслуживать играть, он получит свой шанс»

30 Сентября 2023 • 10:54 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
1 3.95 X 3.55 2 2.00
02.10 22:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не спешит хоронить карьеру защитника Марка Кукурельи на «Стэмфорд Бридж». Напомним, ранее сообщалось, что испанец зимой хочет покинуть команду. В этом сезоне Кукурелья ещё ни разу не выходил на поле в матче Английской премьер-лиги.

«Сорвавшаяся аренда в «Манчестер Юнайтед»? Честно говоря, я не особо был в это вовлечён. Он наш игрок и я был предельно ясен: у Марка есть возможность и он может играть. Если Кукурелья будет заслуживать играть, он обязательно получит свой шанс», – дал понять Почеттино на пресс-конференции.

Кукурелья ранее был интересен мадридскому «Реалу», который рассматривает вариант с арендой защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Марк Кукурелья
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