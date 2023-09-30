Почеттино: «Если Кукурелья будет заслуживать играть, он получит свой шанс»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не спешит хоронить карьеру защитника Марка Кукурельи на «Стэмфорд Бридж». Напомним, ранее сообщалось, что испанец зимой хочет покинуть команду. В этом сезоне Кукурелья ещё ни разу не выходил на поле в матче Английской премьер-лиги.

«Сорвавшаяся аренда в «Манчестер Юнайтед»? Честно говоря, я не особо был в это вовлечён. Он наш игрок и я был предельно ясен: у Марка есть возможность и он может играть. Если Кукурелья будет заслуживать играть, он обязательно получит свой шанс», – дал понять Почеттино на пресс-конференции.

Кукурелья ранее был интересен мадридскому «Реалу», который рассматривает вариант с арендой защитника.