Почеттино высказался о возможной дисквалификации Джеймса

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался насчёт возможной дисквалификации капитана команды Риса Джеймса. Напомним, правый защитник обвинён в неподобающем поведении по отношению к судье. Англичанин высказал своё недовольство арбитру после матча с «Астон Виллой» на прошлых выходных в подтрибунном помещении «Стэмфорд Бридж».

«Я понятия не имею, что произойдёт. Я лишь хочу, чтобы Рис поскорее начал тренироваться с командой. Ничего не могу сказать о ситуации с арбитром, так как ничего не видел», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Почеттино ранее сказал, что Джеймс должен вернуться в строй к следующим выходным.