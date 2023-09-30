«Ньюкасл» готов побороться за Тони с другими топ-клубами АПЛ

«Ньюкасл» намерен побороться с остальными топ-клубами Английской премьер-лиги за трансфер нападающего «Брентфорда» Айвена Тони. По информации от Transfer News Live, «сороки» готовы составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу», «Тоттенхэму» и «Челси» в борьбе за Тони.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» намерен отклонять все предложения по трансферу Тони. Лондонский клуб задумается о продаже только в том случае, если получит предложение в размере около 90 миллионов евро.

Напомним, Тони не может играть до января из-за дисквалификации. В прошлом сезоне футболист отметился 20 голами в Английской премьер-лиге.