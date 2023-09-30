«Брайтон» интересуется форвардом, которого хочет «Барселона»

21-летний испанский нападающий Нико Уильямс, права на которого принадлежат «Атлетику» Бильбао, имеет вариант продолжения карьеры в клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Согласно данным источника, в подписании перспективного игрока заинтересован «Брайтон». Английский клуб попытается переманить футболиста в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Уильямс провел четыре поединка, отметившись двумя результативными передачами. Срок трудового соглашения форварда истекает летом 2024 года, а его трансферный ценник составляет 30 миллионов евро.