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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «Манчестер Сити» может стать лучшей командой в истории АПЛ»

30 Сентября 2023 • 08:45 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о лидере Премьер-лиги – «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити»? Возможно мы сейчас наблюдаем за одной из лучших команд в истории АПЛ. А может и лучшей, если они снова станут чемпионами», - передает слова эксперта Sky Sports.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ и победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне Премьер-лиги команда Хосепа Гвардиолы лидирует с 2-очковым отрывом от ближайшего преследователя. Следующий поединок в чемпионате «горожане» проведут против «Вулверхэмптона» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джейми Каррагер
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