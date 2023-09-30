Каррагер: «Манчестер Сити» может стать лучшей командой в истории АПЛ»

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о лидере Премьер-лиги – «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити»? Возможно мы сейчас наблюдаем за одной из лучших команд в истории АПЛ. А может и лучшей, если они снова станут чемпионами», - передает слова эксперта Sky Sports.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ и победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне Премьер-лиги команда Хосепа Гвардиолы лидирует с 2-очковым отрывом от ближайшего преследователя. Следующий поединок в чемпионате «горожане» проведут против «Вулверхэмптона» на выезде.