Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу поделился мнением о Клоппе

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе в преддверии очного поединка команд в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«Клопп – отличный тренер. Это один из наставников, который оказал большое влияние на «Ливерпуль» и АПЛ. Когда он пришел в этот чемпионат, то вывел игру в нем на другой уровень.

Предстоящий матч для нас – хорошая проверка. Мы сможем понять, на каком уровне сейчас находимся», - передает слова специалиста ESPN.

Поединок «Тоттенхэма» против «Ливерпуля» состоится сегодня, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.