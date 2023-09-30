«Манчестер Сити» нашёл усиление в «Интере»

25-летний итальянский защитник Федерико Димарко, правами на которого владеет миланский «Интер», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

По сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что видеть Федерико в своих рядах желает лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне Димарко принял участие в шести матчах чемпионата Италии, записав на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Трудовое соглашение защитника рассчитано до середины 2026 года, а его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.