Лондонский «Арсенал» претендует на форварда «Сантоса» Маркоса Леонардо.

20-летний игрок проводит впечатляющий сезон: в его активе 17 забитых голов и четыре результативных паса в 36 матчах. Как утверждает инсайдер Экрем Конур, интерес к молодому бразильцу проявляет «Арсенал», ведущий поиски усиления на атакующие позиции. Отмечается, что способности нападающего высоко оценивает рулевой «канониров» Микель Артета.

Трансферная стоимость Маркоса Леонардо, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 17 млн евро. Футболист отыграл в общей сложности 155 матчей за «Сантос», отметившись 50 взятиями ворот и 11 ассистами.