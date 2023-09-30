Аке: «У «Манчестер Сити» никогда не было большого состава»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о глубине состава своей команды.

Принято считать, что «горожане» традиционно не имеют проблем со «скамейкой», однако, по словам, нидерландского игрока, ситуациях обстоит несколько иначе: «Честно говоря, у нас никогда не было глубокого состава. Играя здесь, ты всегда знаешь, что в какой-то момент пригодишься тренеру. Все должны быть сосредоточены и отдавать все силы на тренировках, потому что каждого могут выпустить в любой игре. Возможно, в этом есть серьёзный плюс – все игроки остаются начеку, на тренировках очень серьёзная конкуренция», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Аке.