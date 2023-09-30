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Далот: Люди всегда хотят говорить о «Манчестер Юнайтед»

30 Сентября 2023 • 02:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
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Через 13 ч. 54 мин.

Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот высказался об интересе вокруг «красных дьяволов».

«Нравится вам это или нет, люди всегда хотят говорить о «Манчестер Юнайтед». Даже когда мы проигрываем, людям просто нравится этот факт, поскольку они хотят видеть нас сбитыми с ног», – приводит слова игрока сборной Португалии Football Daily.

В нынешнем сезоне Далот провёл семь матчей в рамках всех турниров. После шести туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» находятся на девятом месте с девятью очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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