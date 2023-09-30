Гвардиола – об успехах «Жироны»: «Команда показывает очень привлекательный футбол»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил недавние достижения «Жироны».

Каталонский коллектив занимает вторую строчку в Ла Лиге с 19 набранными очками после семи туров, на один балл отставая от «Барселоны», но имея при этом матч в запасе. В субботу «Жирона» сыграет с мадридским «Реалом», который располагается на третьем месте.

«Дело не в том, что «Жирона» находится на вершине таблицы, ведь сыграно не так много матчей. Самое впечатляющее – то, как команда играет. Они выглядят лучше соперника в каждом матче, больше создают, показывают привлекательный футбол. Надеюсь, они продолжат в том же духе», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Напомним, что «Жирону» и «Манчестер Сити» связывают общие владельцы – City Football Group.