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«Реал», «Ливерпуль» и «ПСЖ» пополнили список претендентов на восходящую звезду «Фламенго» слухи

30 Сентября 2023 • 02:13 Комментировать
Фламенго
...
Байя
Через 18 ч. 54 мин.

Атакующий полузащитник «Фламенго» Лорран продолжает привлекать внимание ведущих клубов Европы.

Как стало известно ранее, за 17-летним игроком следят «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Экрема Конура, поспорить за бразильского вундеркинда также готовы мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль» и «Лион». Действующий контракт футболиста рассчитан до конца 2025 года.

Лорран выступает преимущественно за молодёжный состав «Фламенго», а за первую команду провёл лишь четыре матча, но в его трудовом договоре уже прописаны солидные отступные – 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лион Ливерпуль Фламенго ПСЖ трансферы футбола - лето 2024 Лорран
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ФЛАМЕНГО БАЙЯ
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