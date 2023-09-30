Атакующий полузащитник «Фламенго» Лорран продолжает привлекать внимание ведущих клубов Европы.

Как стало известно ранее, за 17-летним игроком следят «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Экрема Конура, поспорить за бразильского вундеркинда также готовы мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль» и «Лион». Действующий контракт футболиста рассчитан до конца 2025 года.

Лорран выступает преимущественно за молодёжный состав «Фламенго», а за первую команду провёл лишь четыре матча, но в его трудовом договоре уже прописаны солидные отступные – 50 млн евро.