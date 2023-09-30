Тен Хаг сравнил скандалы Санчо и Антони

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сравнил скандалы форвардов «красных дьяволов» Антони и Джедона Санчо.

«Эти проблемы не имеют ничего общего друг с другом. Один конфликт – внутренний, другой – внешний», – приводит слова нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Ранее Антони вернулся в общую группу тренировок «красных дьяволов», несмотря на продолжающийся скандал с домашним насилием, а Джедон Санчо после публичной критики тен Хага отстранён от основного состава «Манчестер Юнайтед».