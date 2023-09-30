Тен Хаг: «Наша главная проблема – позиция крайнего защитника»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о травмах в команде.

На старте сезона «красные дьяволы» потеряли сразу двух левых защитников – Люка Шоу и Тирелла Маласию, а недавно из-за повреждения выбыл ещё один левый латераль – Серхио Регилон. Именно фланг обороны на данный момент вызывает наибольшие беспокойства у тен Хага, несмотря на наличие аналогичных проблем на других позициях: «Травмы защитников? Думаю, у нас нет серьёзных проблем в центре обороны. Наша главная проблема – позиция крайнего защитника», – заявил нидерландский наставник на пресс-конференции в преддверии субботнего матча против «Кристал Пэлас».