«Манчестер Юнайтед» планирует подписать нового центрального защитника – клуб следит за тремя игроками

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить центр обороны в скором будущем.

«Красные дьяволы» испытывают серьёзные кадровые трудности, вызванные травмами, и позиция центрального защитника – одна из самых проблемных для Эрика тен Хага. По заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, клуб планирует вложиться в трансфер нового центрбека в 2024 году. В списке шорт-листе английского гранда фигурируют Эдмонд Тапсоба («Байер»), Жан-Клер Тодибо («Ницца») и Антониу Силва («Бенфика»).

«Манчестер Юнайтед» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после шести туров. В субботу команда сыграет на своём поле против «Кристал Пэлас».