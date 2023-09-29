Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу готов сменить клубную прописку.

23-летний игрок не в восторге от своего нынешнего положения в команде – он редко появляется на поле, а в стартовом составе вышел лишь однажды с начала текущего сезона. Согласно данным 90min, Смит-Роу всерьёз задумался об уходе из «Арсенала»: хавбек хочет попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024, поэтому будет готов перебраться в другой клуб в январское трансферное окно, если так и не завоюет место в основе «канониров». Вероятно, «Арсенал» согласится отпустить футболиста в аренду.

Трансферная стоимость Эмила Смита-Роу оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.