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Смит-Роу готов покинуть «Арсенал» в январе слухи

29 Сентября 2023 • 22:35 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
1 5.60 X 4.50 2 1.57
Через 17 ч. 1 мин.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу готов сменить клубную прописку.

23-летний игрок не в восторге от своего нынешнего положения в команде – он редко появляется на поле, а в стартовом составе вышел лишь однажды с начала текущего сезона. Согласно данным 90min, Смит-Роу всерьёз задумался об уходе из «Арсенала»: хавбек хочет попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024, поэтому будет готов перебраться в другой клуб в январское трансферное окно, если так и не завоюет место в основе «канониров». Вероятно, «Арсенал» согласится отпустить футболиста в аренду.

Трансферная стоимость Эмила Смита-Роу оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.

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Арсенал Лондон Эмил Смит-Роу трансферы футбола - зима 2024
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