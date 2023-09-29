Марку Силва: «Челси» – это «Челси», такую команду нельзя недооценивать»

Рулевой «Фулхэма» Марку Силва оценил текущий уровень «Челси».

«Синие» набрали всего одно очко в трёх предыдущих матчах Премьер-лиги, не забив при этом ни одного гола. Коллектив Маурисио Почеттино попробует прервать череду неудач в поединке следующего тура против «Фулхэма», который пройдёт в понедельник.

«Нас ждёт тяжёлая игра. «Челси» – это «Челси», такую команду нельзя недооценивать, поскольку качество состава очевидно для всех. В случае с «Челси» не имеет особого значения то, сколько очков команда набрала в последних матчах. После поражения от «Астон Виллы» они одержали победу над «Брайтоном» в Кубке лиги. В клубе много новых игроков, поэтому для достижения целей потребуется время», – цитирует Standard Силву.