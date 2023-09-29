Президент «Баварии» рассказал, почему сорвался трансфер Райса

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о том, почему клуб не подписал полузащитника Деклана Райса.

Напомним, в минувшее трансферное окно футболист перебрался в лондонский «Арсенал» из «Вест Хэма».

«После сделки с Райсом, учитывая наши финансовые возможности, нам пришлось бы менять трансферные планы. Мы приняли решение в интересах клуба», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо.

После пяти туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в своем активе 13 зачетных баллов.

В шестом туре соперником мюнхенцев станет «РБ Лейпциг» (30 сентября).