«Бёрнли» намерен подписать защитника «Челси» в январе

Левый защитник «Челси» Ян Матсен может перебраться в «Бёрнли».

Нидерландский футболист выступал за «кларетовых» в прошлом сезоне на правах аренды, и рулевой Венсан Компани хотел бы вновь сидеть латераля в своей команде. По информации журналиста Экрема Конура, «Бёрнли» намерен переманить Матсена в свои ряды, когда откроется зимнее трансферное окно. Контракт 21-летнего игрока с лондонским клубом истекает уже по окончании текущей кампании.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, рыночная стоимость Яна Матсена составляет 12 млн евро. В нынешнем сезоне защитник появился на поле в шести матчах коллектива Маурисио Почеттино во всех турнирах.