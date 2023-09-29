Марку Силва: «Почеттино – отличный тренер, его достижения говорят сами за себя»

Рулевой «Фулхэма» Марку Силва поделился мнением о Маурисио Почеттино в преддверии матча с «Челси».

«Дачники» примут в родных стенах «синих» 2 октября в рамках седьмого тура Английской премьер-лиги.

«Я очень уважаю Маурисио, у нас отличные взаимоотношения. Я не знаю, сколько раз наши команды играли друг с другом в АПЛ, но я считаю его очень хорошим тренером. Его достижения говорят сами за себя: достаточно посмотреть, чего он добился в «Саутгемптоне» и в «Тоттенхэме», а затем во Франции. Сейчас он взялся за работу в «Челси» – это трудная работа, как и многие другие в АПЛ», – приводит Standard слова Марку Силвы.