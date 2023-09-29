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Гвардиола хочет заменить Бернарду Силву игроком «ПСЖ» слухи

29 Сентября 2023 • 20:00 Комментировать

Минувшим летом Бернарду Силва мог покинуть «Манчестер Сити», но в итоге остался и даже продлил контракт. Поговаривают, что в новом трудовом соглашении хавбека прописана опция выкупа за 50 миллионов евро. Такая сумма не должна стать проблемой для грандов, которые захотят подписать Силву. Как тут не вспомнить, что португалец в своё время говорил о желании принять новый вызов в другом месте.

Как сообщает TodoFichaes, рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола осознаёт, что уход Бернарду Силвы – вопрос времени. Испанец уже думает о замене для португальца. Если верить источнику, Гвардиола хотел бы, чтобы состав «горожан» пополнил Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ». Портал Transfermarkt оценивает 17-летнего воспитанника гранда Лиги 1 в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола Бернарду Силва Уоррен Заир-Эмери трансферы футбола - лето 2024
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