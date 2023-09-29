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​Почеттино высказался о травмах важных защитников

29 Сентября 2023 • 19:52 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
02.10 22:00

Защитник Бен Чилуэлл пополнил клубный лазарет «Челси». Комментарий по поводу ситуации дал рулевой лондонской команды Маурисио Почеттино.

«Все команды испытывают трудности, когда теряют важных футболистов. Почему мы не подписали ещё одного Бена Чилуэлла и ещё одного Риса Джеймса? Потому что есть только один Бен Чилуэлл и один Рис Джеймс. Если в составе есть один топ-игрок на позиции, то сложно привлечь ещё одного топ-игрока, ведь он будет сидеть в запасе. Тут важно соблюдать баланс», - цитирует Почеттино сайт BBC.

Ближайший матч «Челси» проведёт 2 ноября – против «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Рис Джеймс Бен Чилуэлл
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