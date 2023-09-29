​Не 100 миллионов евро: Президент «Баварии» высказался о сумме трансфера Кейна

В летнее трансферное окно нападающий Гарри Кейн сменил «Тоттенхэм» на «Баварию». Герберт Хайнер, который занимает должность президента мюнхенского клуба, высказался о сумме столь громкого трансфера. По словам функционера, информация о базовой сумме в 100 миллионов евро не соответствует действительности.

- Гарри Кейн не стоил больше 100 миллионов евро. Разве что в ближайшие сезоны мы выиграет и то, и то, и это. Если не учитывать эти бонусы, то сумма сделки меньше 100 миллионов, - слова Хайнера приводит FAZ.

- Меньше 100 миллионов евро или 100 миллионов фунтов?

- Евро.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 30 сентября – против «РБ Лейпцига».