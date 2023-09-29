Известен самый бьющий игрок топ-5 чемпионатов Европы

Известен самый бьющий игрок из пяти сильнейших чемпионатов Европы на данный момент – учитывались только футболисты АПЛ, Бундеслиги, Лиги 1, Ла Лиги и Серии А. Им, как сообщает портал Transfermarkt, стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн – в его активе 17 ударов при восьми забитых голах и шести сыгранных матчей в продолжающемся футбольном сезоне.

На втором месте форвард «Байера» Виктор Бонифасе – 14 ударов, шесть голов за пять матчей. Третье место – у открытия Бундеслиги – форварда «Штутгарт» Серу Гирасси – 12 ударов, 10 забитых голов и пять матчей. Получается, что Гирасси на гол требуется всего 1,2 удара, почти каждый его удар приходится голевым.

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