​«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить громкий обмен игроками

Джедон Санчо, похоже, не собирается извиняться перед Эриком тен Хагом, а это означает, что вингер может остаться без футбола на какое-то время – как минимум до зимнего окна регистрации. Слухи уже стали связывать Санчо с «Барселоной» - каталонцы интересовались англичанином ранее и рассматривают возможность его подписания снова.

Как сообщает TodoFichaes, Санчо был бы не прочь перебраться в «Барселону». Каталонцы могут взять вингера в аренду на год или полтора. Вопрос упирается в заработную плату. Отмечается, что есть и вариант с обменом: Санчо едет в «Барсу», а в «Манчестер Юнайтед» едет Рафинья.

Напомним, что Санчо был отстранён от основной обоймы «Манчестер Юнайтед» после публикации в соцсети. Футболист написал, что из него делают козла отпущения.