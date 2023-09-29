​Тен Хаг пожаловался на календарь, говоря о травмах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции высказался о большом количестве травмированных игроков.

«Посреди прошлого сезона был чемпионат мира, и сезон получился длиннее. А перерыв был коротким. Каждый раз календарь расширяется, и нагрузка на игроков увеличивается. Многие мои коллеги указывали на это, как и я. Но это продолжается – календарь продолжает расширяться. Футболисты не могут справлять с такой перегрузкой», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 сентября – против «Кристал Пэлас».