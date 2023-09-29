​Тен Хаг высказался о возвращении Антони

«Манчестер Юнайтед» принял решение о возвращении в общую группу вингера Антони, хотя расследование по обвинению его в насилии продолжается. На пресс-конференции комментарий по поводу ситуации дал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«В субботу Антони возвращается к тренировкам. Мне ещё предстоит посмотреть, в какой он форме, но думаю, что он в порядке», - сказал тен Хаг журналистам.

Очевидно, что в субботнем матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» Антони на футбольном поле ещё не появится.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает лишь девятое место в турнирной таблице АПЛ.