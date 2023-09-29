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​Тен Хаг высказался о возвращении Антони

29 Сентября 2023 • 17:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
1 1.57 X 4.30 2 6.00
Через 22 ч. 36 мин.

«Манчестер Юнайтед» принял решение о возвращении в общую группу вингера Антони, хотя расследование по обвинению его в насилии продолжается. На пресс-конференции комментарий по поводу ситуации дал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«В субботу Антони возвращается к тренировкам. Мне ещё предстоит посмотреть, в какой он форме, но думаю, что он в порядке», - сказал тен Хаг журналистам.

Очевидно, что в субботнем матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» Антони на футбольном поле ещё не появится.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает лишь девятое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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