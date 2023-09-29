«Я всё сказал»: Тен Хаг не хочет говорить о Санчо

Вингер Джедон Санчо до сих пор отстранён от основы «Манчестер Юнайтед». Недавно футболист написал в социальных сетях, что из него делают козла отпущения. Публикацию Санчо оставил после того, как тренер команды Эрика тен Хаг сообщил, что Джедон плохо тренируется.

На пятничной пресс-конференции тен Хаг не захотел говорить о Санчо.

«Многие журналисты очень часто задают мне вопросы о Санчо, и я уже отвечал на них. Я всё сказал», - высказался нидерландец.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 сентября – против «Кристал Пэлас» на своём поле.