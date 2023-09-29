​«Манчестер Юнайтед» потерял ещё одного защитника – известны сроки восстановления

В пятницу «Манчестер Юнайтед» рассказал о травме, которую получил защитник Лисандро Мартинес. В клубном лазарете «красных дьяволов» также оказался Серхио Регилон. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

Отмечается, что травма Регилона незначительная – испанец сможет вернуться на поле после паузы, связанной с матчами национальных сборных в октябре. Тем не менее, для «Манчестер Юнайтед» потеря Серхио серьёзна, ведь Люк Шоу и Тирелл Маласиа, левые защитники, тоже травмированы.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 сентября – против «Кристал Пэлас».