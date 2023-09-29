​Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в «Манчестер Сити»

В субботу «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Стоунс не готов, Де Брёйне не готов, Бернарду Силва не готов. Остальные, думаю в порядке», - сказал Гвардиола журналистам.

«Стоунс чувствует себя лучше, намного лучше. Он тренируется самостоятельно. Возможно, на следующей неделе, либо после матча против «РБ Лейпцига», Джон вернётся в общую группу», - отметил испанский тренер.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» стартует 30 сентября в 17:00 по московскому времени.