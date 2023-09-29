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​Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в «Манчестер Сити»

29 Сентября 2023 • 16:32 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.60 2 1.33
Через 23 ч. 36 мин.

В субботу «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Стоунс не готов, Де Брёйне не готов, Бернарду Силва не готов. Остальные, думаю в порядке», - сказал Гвардиола журналистам.

«Стоунс чувствует себя лучше, намного лучше. Он тренируется самостоятельно. Возможно, на следующей неделе, либо после матча против «РБ Лейпцига», Джон вернётся в общую группу», - отметил испанский тренер.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» стартует 30 сентября в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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