​Названы сроки восстановления защитника «Манчестер Юнайтед» Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» сообщил о травме аргентинского защитника команды Лисандро Мартинеса. В пресс-релизе «красных дьяволов» говорится, что чемпион мира пропустит длительное время.

Журналист BBC Саймон Стоун в социальных сетях написал о том, что на восстановление Мартинесу понадобится от двух до трёх месяцев.

Лисандро Мартинес перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. С тех пор аргентинец провёл за команду 51 официальный матч, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 сентября – против «Кристал Пэлас» на своём поле.