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​Названы сроки восстановления защитника «Манчестер Юнайтед» Мартинеса

29 Сентября 2023 • 15:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
1 1.57 X 4.30 2 6.00
Через 23 ч. 36 мин.

«Манчестер Юнайтед» сообщил о травме аргентинского защитника команды Лисандро Мартинеса. В пресс-релизе «красных дьяволов» говорится, что чемпион мира пропустит длительное время.

Журналист BBC Саймон Стоун в социальных сетях написал о том, что на восстановление Мартинесу понадобится от двух до трёх месяцев.

Лисандро Мартинес перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. С тех пор аргентинец провёл за команду 51 официальный матч, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 сентября – против «Кристал Пэлас» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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