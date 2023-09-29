​«Манчестер Юнайтед» сообщил о травме Мартинеса

Защитник Лисандро Мартинес пропустит длительный отрезок времени из-за рецидива травмы стопы, которую он получил в апреле. Об этом сообщается на страницах официального сайта «Манчестер Юнайтед».

Сколько именно времени пропустит 25-летний Мартинес, не уточняется. Аргентинцу нужен какой-то период на восстановление и реабилитацию.

В сезоне 2023/2024 Лисандро Мартинес отыграл шесть матчей. В них защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 30 сентября, - против «Кристал Пэлас» на своём поле.