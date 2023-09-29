Почеттино — о трансферах «Челси»: «Сейчас я работаю над определением целей на январь»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча седьмого тура АПЛ против «Фулхэма» рассказал о подготовке «синих» к зимнему трансферному окну.

По словам аргентинского специалиста, он активно участвует в определении трансферных целей на грядущую зиму.

«Я вовлечён в трансферную политику клуба. Сейчас я работаю над определением целей на январь», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Матч «Фулхэм» — «Челси» состоится 2 октября. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «синие» занимают лишь 14-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе пять очков после шести туров.