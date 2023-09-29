Почеттино не исключил выход Палмера в стартовом составе «Челси» на матч против «Фулхэма»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча седьмого тура АПЛ против «Фулхэма» допустил выход полузащитника Коула Палмера в стартовом составе «синих».

«Возможно. По крайней мере, он точно у меня на уме», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Напомним, 21-летний Палмер вышел в стартовом составе «Челси» на матч третьего раунда Кубка лиги против «Брайтона» (1:0) и сумел отметиться голевой передачей.

Матч «Фулхэм» — «Челси» состоится в понедельник, 2 октября. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент «синие» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от 11-го «Фулхэма» на три очка.