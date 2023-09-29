​Артета высказался о кадровой ситуации в «Арсенале»

В субботу «Арсенал» проведёт гостевой матч седьмого тура Премьер-лиги против «Борнмута». Рулевой лондонской команды Микель Артета дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Райс ещё не тренировался. Через час у нас тренировка, и мы получим больше информации о его состоянии. Мартинелли не тренировался, Троссар и Сака – то же самое. Они все в одной группе. Салиба получил ушиб, Виейра не участвовал в последнем занятии. Мы должны оценить их сегодня», - сказал Артета журналистам.

«Арсенал» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.