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​Артета высказался о кадровой ситуации в «Арсенале»

29 Сентября 2023 • 14:58 Комментировать (1)
Борнмут
...
Арсенал
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30.09 17:00

В субботу «Арсенал» проведёт гостевой матч седьмого тура Премьер-лиги против «Борнмута». Рулевой лондонской команды Микель Артета дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Райс ещё не тренировался. Через час у нас тренировка, и мы получим больше информации о его состоянии. Мартинелли не тренировался, Троссар  и Сака – то же самое. Они все в одной группе. Салиба получил ушиб, Виейра не участвовал в последнем занятии. Мы должны оценить их сегодня», - сказал Артета журналистам.

«Арсенал» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Кака Арсенал Лондон Микель Артета Деклан Райс Вильям Салиба Букайо Сака Габриэл Мартинелли Леандро Троссар
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БОРНМУТ АРСЕНАЛ
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LMI
29 Сентября 2023 в 15:26
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