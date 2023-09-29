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​Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» объяснил провал Роналду

29 Сентября 2023 • 14:48 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о том, почему второй период Криштиану Роналду в клубе завершился провалом. Как известно, португалец почти год назад покинул клуб со скандалом.

«Думаю, Роналду хорошо забивал голы. У него есть характер, в котором он не приемлет второго лучшего.

Я критиковал его, потому что считал, что он мог вести себя по-другому по отношению к молодым игрокам более низкого уровня. Думаю, Роналду следовало измениться и адаптироваться – стать наставником для молодых игроков. Но вместо этого он разочаровывался в них и злился на них, что было видно во время матчей. В конце концов, это переросло в конфронтацию.

Я играл с Криштиану – он талантливый и трудолюбивый, он отчаянно хочет побеждать, забивать голы и быть лучшим в мире. Думаю, ему было сложно, поскольку к концу своей карьеры он оказался в команде, где уровень был не таким, какой он видел раньше», - сказал Невилл изданию Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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