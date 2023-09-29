​«Вы гений»: Журналист повеселил Артету

В «Арсенале» в настоящий момент за место основного вратаря конкурируют Давид Райя и Арон Ремсдейл. На пресс-конференции перед матчем «канониров» с «Борнмутом» один из журналистов повеселил рулевого лондонской команды Микеля Артету.

- Могу ли я считать, что у вратаря, который выйдет на матч против «Борнмута», фамилия начинается на букву «Р»? – спросил журналист.

- Вы гений, - ответил Артета со смехом. – У меня теперь есть ответ на весь остаток сезона. Большое вам спасибо.

Матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Арсеналом» стартует 30 сентября в 17:00 по московскому времени.