Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Челси» Джеймс согласится с обвинениями в свой адрес

29 Сентября 2023 • 13:32 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
02.10 22:00

Защитник «Челси» Рис Джеймс, скорее всего, согласится с обвинениями, которые выдвинула против него Футбольная ассоциация Англии. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

Ранее сообщалось, что Джеймс был обвинён в жестоком обращении с официальным лицом матча шестого тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:1). Ожидается, что английский футболист может быть дисквалифицирован на определённое количество матчей.

Напомним, что в настоящий момент Джеймс восстанавливается после травмы. В текущем сезоне 23-летний защитник провёл за «Челси» одну игру, не отметившись в ней результативными действиями.  

Свой ближайший матч «синие» проведут 2 октября против «Фулхэма». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.09.23 в 14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон Брайтон
2.60 3.95 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
13:32 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» Джеймс согласится с обвинениями в свой адрес
13:18 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» Чилуэлл пропустит до четырёх недель из-за травмы
13:13 · Англия. Премьер-лига
Антони вернётся в общую группу «Манчестер Юнайтед», расследование продолжается
13:03 · Англия. Премьер-лига
Барнс не вернётся на поле в 2023 году
12:26 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх рассказал об игре за «Ливерпуль»
12:20 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о Хаверце 1
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет арендовать защитника «Челси»
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» нашёл замену Тони, которого хотят купить «Челси» и «Арсенал»
11:21 · Англия. Премьер-лига
У Лисандро Мартинеса травма лодыжки, но прогнозы оптимистичны
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на экс-игрока «Реала» слухи
11:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» договорился о покупке испанского полузащитника слухи
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» готов перебить предложение «Ювентуса» по трансферу Хёйбьерга
10:26 · Англия. Премьер-лига
Макелеле сообщил об уходе из «Челси»
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбирает нового нападающего - на прицеле Мартинес и Влахович
08:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп выступил против продажи Алькантары
Все новости
Рекомендуем