Защитник «Челси» Джеймс согласится с обвинениями в свой адрес

Защитник «Челси» Рис Джеймс, скорее всего, согласится с обвинениями, которые выдвинула против него Футбольная ассоциация Англии. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

Ранее сообщалось, что Джеймс был обвинён в жестоком обращении с официальным лицом матча шестого тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:1). Ожидается, что английский футболист может быть дисквалифицирован на определённое количество матчей.

Напомним, что в настоящий момент Джеймс восстанавливается после травмы. В текущем сезоне 23-летний защитник провёл за «Челси» одну игру, не отметившись в ней результативными действиями.

Свой ближайший матч «синие» проведут 2 октября против «Фулхэма». Начало — в 22:00 по московскому времени.