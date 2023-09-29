Защитник «Челси» Чилуэлл пропустит до четырёх недель из-за травмы

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл пропустит до четырёх недель из-за травмы. Об этом сообщает Evening Standard.

Ранее сообщалось, что английский футболист получил травму подколенного сухожилия в матче третьего раунда Кубка лиги против «Брайтона» (1:0).

В текущем сезоне 26-летний Чилуэлл провёл в составе «синих» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 2 октября против «Фулхэма». Начало — в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент лондонцы занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков в шести встречах.