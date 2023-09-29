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Антони вернётся в общую группу «Манчестер Юнайтед», расследование продолжается

29 Сентября 2023 • 13:13 Комментировать
Вест Хэм
...
Шеффилд Юнайтед
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30.09 17:00

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони возвращается в общую группу тренировок «красных дьяволов», несмотря на продолжающийся скандал.

Сообщается, что в ближайшие два дня бразилец ещё не будет доступен Эрику тен Хагу. «Этот вопрос будет находиться под контролем. Как клуб, мы осуждаем акты насилия и жестокого обращения. Мы признаем важность защиты всех участников», - приводит слова пресс-службы клуба журналист Саймон Стоун.

Напомним, что из-за подозрений в домашнем насилии Антони не выходил на поле в футболке «красных дьяволов» в последних трёх матчах в рамках всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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