Антони вернётся в общую группу «Манчестер Юнайтед», расследование продолжается

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони возвращается в общую группу тренировок «красных дьяволов», несмотря на продолжающийся скандал.

Сообщается, что в ближайшие два дня бразилец ещё не будет доступен Эрику тен Хагу. «Этот вопрос будет находиться под контролем. Как клуб, мы осуждаем акты насилия и жестокого обращения. Мы признаем важность защиты всех участников», - приводит слова пресс-службы клуба журналист Саймон Стоун.

Напомним, что из-за подозрений в домашнем насилии Антони не выходил на поле в футболке «красных дьяволов» в последних трёх матчах в рамках всех турниров.