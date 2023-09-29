Барнс не вернётся на поле в 2023 году

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подтвердил, что вингер «сорок» Харви Барнс не поможет клубу в 2023 году из-за травмы.

«Он пропустит около трёх месяцев. Операция не требуется, что хорошая новость, но его нога теперь в специальном ботинке. У него травма под пальцем ноги», – приводит слова специалиста известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что 25-летний англичанин перешёл в «Ньюкасл» прошедшим летом из «Лестера» за 41 миллион евро. В новом сезоне Премьер-лиги на счету Барнса один гол и один ассист в шести матчах.