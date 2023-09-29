Гравенберх рассказал об игре за «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Райан Гравенберх высказался о своих выступлениях за мерсисайдскую команду.

«Все идет хорошо. Я в «Ливерпуле» уже месяц и очень доволен. Комфортно себя чувствую здесь. В коллективе все хорошо относятся друг другу. Когда мне что-то нужно, одноклубники оказывают помощь. Мне еще нужно полностью изучить систему, которую продвигает тренер, и понять, что он требует от меня. Пока все идет хорошо, двигаемся вперед», - передает слова нидерландца пресс-служба клуба.

В текущем сезоне чемпионата Англии Гравенберх провел два поединка за «красных» без голевых действий.