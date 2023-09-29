Артета высказался о Хаверце

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о нападающем команды Кае Хаверце.

«Стараемся помогать ему как можно больше. Хотим, чтобы Кай использовал свой талант. В его игре есть много моментов, которые он делает хорошо. Ему нужно продолжать прогрессировать вместе с нами», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Хаверц перешел в «Арсенал» из «Челси» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Кай принял участие в восьми поединках за «канониров», не отметившись голевыми действиями.