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Артета высказался о Хаверце

29 Сентября 2023 • 12:20 Комментировать (1)

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о нападающем команды Кае Хаверце.

«Стараемся помогать ему как можно больше. Хотим, чтобы Кай использовал свой талант. В его игре есть много моментов, которые он делает хорошо. Ему нужно продолжать прогрессировать вместе с нами», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Хаверц перешел в «Арсенал» из «Челси» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Кай принял участие в восьми поединках за «канониров», не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Кай Хаверц
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LMI
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