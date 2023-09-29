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«Реал» хочет арендовать защитника «Челси»

29 Сентября 2023 • 11:53 Комментировать

Испанский защитник Марк Кукурелья близок к уходу из лондонского «Челси», об этом рапортуют журналисты ESPN.

По информации источника, в подписании 25-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб готов арендовать Кукурелью в январское трансферное окно. «Пенсионеры» готовы к диалогу и выслушают предложение «сливочных» по игроку.

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 33 поединках за «пенсионеров», в которых записал на свой счет две результативные передачи. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Марк Кукурелья
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