«Брентфорд» нашёл замену Тони, которого хотят купить «Челси» и «Арсенал»

Замбийский нападающий Патсон Дака может покинуть «Лестер» и продолжить карьеру в другом английском клубе, об этом рапортует Football Transfers.

Как стало известно источнику, в услугах 24-летнего африканского футболиста заинтересован «Брентфорд». Руководство клуба рассматривает Патсона в качестве замены Айвену Тони, на которого нацелились лондонские «Челси» и «Арсенал».

В прошлом сезоне форвард поучаствовал в 36 поединках за «Лестер», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Трудовое соглашение Патсона рассчитано до середины 2026 года, а трансферный ценник составляет 18 миллионов евро.