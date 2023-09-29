Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брентфорд» нашёл замену Тони, которого хотят купить «Челси» и «Арсенал»

29 Сентября 2023 • 11:40 Комментировать

Замбийский нападающий Патсон Дака может покинуть «Лестер» и продолжить карьеру в другом английском клубе, об этом рапортует Football Transfers.

Как стало известно источнику, в услугах 24-летнего африканского футболиста заинтересован «Брентфорд». Руководство клуба рассматривает Патсона в качестве замены Айвену Тони, на которого нацелились лондонские «Челси» и «Арсенал».

В прошлом сезоне форвард поучаствовал в 36 поединках за «Лестер», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Трудовое соглашение Патсона рассчитано до середины 2026 года, а трансферный ценник составляет 18 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Патсон Дака айвен тони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет арендовать защитника «Челси»
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» нашёл замену Тони, которого хотят купить «Челси» и «Арсенал»
11:21 · Англия. Премьер-лига
У Лисандро Мартинеса травма лодыжки, но прогнозы оптимистичны
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на экс-игрока «Реала» слухи
11:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» договорился о покупке испанского полузащитника слухи
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» готов перебить предложение «Ювентуса» по трансферу Хёйбьерга
10:26 · Англия. Премьер-лига
Макелеле сообщил об уходе из «Челси»
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбирает нового нападающего - на прицеле Мартинес и Влахович
08:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп выступил против продажи Алькантары
08:18 · Англия. Премьер-лига
Уайт продлит контракт с «Арсеналом»
02:39 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд установила ценник на Малена – игрок интересен гранду АПЛ слухи
02:01 · Англия. Премьер-лига
«Очная ставка» - бывшая подруга Антони прилетела в Англию, чтобы дать против него показания
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла дорогостоящую альтернативу Палинье в Лиге 1
01:21 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» попробует подписать Холанна, если не сможет удержать Мбаппе 1 слухи
01:01 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс может сыграть с «Арсеналом»
Все новости
Рекомендуем